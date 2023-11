Nachrichten aus dem Wartburgkreis

Stolze Züchter, Preisverleihung und mehr

Seebacher Züchter stellen aus

Der Kleintierzuchtverein Seebach lädt zur Kaninchenzuchtschau für Samstag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr in sein Vereinsgebäude am Engels-Ring. Die Seebacher Züchter präsentieren dort ihre Tiere in unterschiedlichen Rassen der Öffentlichkeit und verköstigen dabei auch das Publikum.

Slotosch nimmt Preis in Empfang

Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch, der am Mittwoch 55 wurde, nahm stellvertretend für den Geopark Inselsberg – Drei Gleichen die „Nationale Auszeichnung Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ vom Vizepräsidenten der Deutschen Unesco-Kommission Christoph Wulf in Schwerin in Empfang. Gewürdigt wurde damit der besondere Einsatz für die globalen Nachhaltigkeitsziele. Der Geopark bietet unter anderem für Schüler eine mehrtägige kostenfreie „Wald- und Wasserwoche in Ruhla“.

Reuter-Wagner-Museum geschlossen

Das Reuter-Wagner-Museum des Thüringer Museums Eisenach bleibt aus technischen Gründen bis Sonntag, 26. November, geschlossen. Die Predigerkirche sowie das Stadtschloss sind davon nicht betroffen und haben für Besucher regulär geöffnet.

Schülerstimmen in Mihlaer Kirche

Ein Konzert in der Martins-Kirche in Mihla geben der gemeinsame Nachwuchs- und Jugendchor des Gymnasiums Georgianum sowie der Regelschulen „Dr. Carl Ludwig Nonne“ und „Joliot Curie“ aus Hildburghausen am Donnerstag, 23. November, 17 Uhr. Die Leitung hat Falk Bastigkeit. Der Eintritt ist frei. Die Chöre proben derzeit in der Jugendherberge auf dem Harsberg.