Guten Morgen, Eisenach Nachsicht tut so gut

Cholerische Zeitgenossen neigen ja dazu, die Fehler der anderen im Straßenverkehr brüllend und gestenreich zu kommentieren. Ehrlich gesagt, ich mitunter auch. Umso rührender ist es da, wenn jemand Großmut walten lässt und einem die eigenen Fehler verzeiht...

Ein solches Erlebnis war mir am Montag bei einem Besuch in Eisenach beschieden. Und ich möchte unbedingt dem Pkw-Fahrer danken, der meinen Vorfahrt-Patzer so souverän hingenommen hat und die brenzlige Situation mit einem nachsichtigen Lächeln quittierte.

Als Ortsunkundige – gesegnet mit diversen Orientierungsdefiziten – war ich glücklich, den Bachhaus-Parkplatz problemlos gefunden zu haben und dachte beim Abbiegen auf selbigen keine Sekunde lang über möglichen Gegenverkehr nach. Bis das Enkelmädchen auf dem Beifahrersitz quiekte und ich gerade noch bremsen konnte.

Doch der Vorfahrt-Mann tobte nicht, zeigte mir keinen Vogel – sondern nickte mir tiefenentspannt aufmunternd zu. Ich gelobe, künftig in Weimar die Fehler aller aus Eisenach stammenden Autofahrer mit ebenso geduldiger Milde hinzunehmen!