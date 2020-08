Eine Einfahrt in die Nikolaistraße aus Richtung Karlsplatz ist nicht mehr möglich. Die Einbahnstraßenregelung wurde umgekehrt. Marko Machleit stellt letzte Schilder auf. Polizistin Heike Wagner weist verirrten Autofahrern den richtigen Weg.

Nachtfahrverbot und Tempo 20 in Teilen der Eisenacher Innenstadt

Langsam haben sich Autofahrer daran gewöhnt, dass sie vom Eisenacher Karlsplatz aus nicht mehr wie gewohnt über die Nikolaistraße zur Sophienstraße fahren können. Die Einbahnstraßenregelung ist umgekehrt worden. Das hat mit der Baustelle an der Stützmauer der Nikolaikirche zu tun. Deshalb ist außerdem eine Durchfahrt am Nikolaitor von der Bahnhofstraße in Richtung Karlsplatz komplett gesperrt.