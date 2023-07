Nachwuchs meistert Angelaufgabe bei Sommerfest in Mihla

Mihla. Der Angelverein Mihla gab ein Sommerfest auf seinem Teichareal.

Für die kleinsten Gäste hielt das Sommerfest des Angelvereins Mihla eine spielerische Herausforderung bereit. Unter Aufsicht konnte vom Nachwuchs auch "richtig" geangelt werden. Der Angelverein Mihla um den Vorsitzenden Christian Wagner bot seinen Gästen an den von den Vereinsmitgliedern bestens gepflegten Angelteichen vergnügliche Stunden, einschließlich frisch geräucherter Fische und Schnupperangeln. Ende September und Anfang Oktober bietet der Verein im Sandgut Mihla Vorbereitungslehrgänge an zwei Wochenenden für die 35 Euro kostende Angelscheinprüfung am 25. November bei der Unteren Fischereibehörde in Bad Salzungen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Interessenten melden sich bei Andreas Kirsch, Tel. 0160-5503559 oder Christian Wagner, 0170-4071150.