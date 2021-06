Nächste Bibelverkostung am Sonntag in Eisenach

Eisenach. Gastgeber in der Georgenkirche ist Thomas Hirsch-Hüffell.

Am 20. Juni, um 10 Uhr, wird Thomas Hirsch-Hüffell Gastgeber bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Er ist Pastor der Nordkirche und war langjähriger Leiter des Gottesdienstinstitutes in Hamburg.

Im Zentrum der Predigt stehen Jesu Worte zu Menschen, die ihm folgen wollen. Es sind provokante Weckrufe ins lebendige, leidenschaftliche Leben.

Am Vorabend, 19. Juni, kann Hirsch-Hüffells Bibelwort schon einmal in der Eisenacher Annenkirche vorverkostet werden. Dann wird ab 18 Uhr zum 2. Eisenacher Aperitif-Gottesdienst eingeladen.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 21. Juni, um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.