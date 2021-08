Nächste Bibelverkostung in Eisenach

Eisenach. Termin ist am 29. August in der Georgenkirche.

Am Sonntag, 29. August, um 10 Uhr wird Manfred Hilsemer Gastgeber bei der nächsten „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Er ist Pfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Eisenach an der Annenkirche. „Guten Morgen. liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da“, heißt es in einem Lied von Jürgen von der Lippe. Um einen klugen Umgang mit den alltäglichen Sorgen wird es im Predigttext des Sonntages gehen.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 30. August um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.