Eisenach. Für die nächste Sprechstunde der Eisenacher Oberbürgermeisterin können sich Interessierte ab jetzt anmelden.

Die nächste Sprechstunde von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) findet am Mittwoch, 25. Oktober, statt. Bürgerinnen und Bürger können sich an dem Tag von 15.30 bis 17 Uhr an das Stadtoberhaupt wenden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Anmeldungen nimmt das Vorzimmer der OB unter Telefon: 03691/670108 und 03691/670109 entgegen. Wer ein Gesprächsanliegen hat, kann dies auch per E-Mail an oberbuergermeisterin@eisenach.de kundtun.