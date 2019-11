Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächtliche Hilfeschreie: Polizei rettet junge Frau aus misslicher Lage

In der Nacht zum Samstag wählte eine besorgte Anwohnerin der Jakobstraße gegen 4 Uhr den Polizeinotruf. Grund waren die Schreie einer unbekannten, jungen Frau aus dem Innenhof ihres Mehrfamilienhauses.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, konnte Licht ins Dunkel gebracht werden. Die 28-jährige Eisenacherin hatte jemanden in dem Mehrfamilienhaus besucht und verließ in den Morgenstunden die Wohnung um nach Hause zu gehen. Dabei irrte sie sich allerdings in der Tür und gelangte, statt auf die Straße, in den umfriedeten Innenhof des Gebäudes.

Dort war die junge Frau gefangen, nachdem die Tür zum Innenhof hinter ihr ins Schloss fiel. Mit Rufen machte sie auf ihre missliche Lage aufmerksam. Die Polizisten halfen der Eingeschlossenen über den Zaun des Hofes zurück in die Freiheit.