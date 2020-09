Naturerlebnisse für noch mehr Kinder

Bei einem Workshop in der Jugendherberge auf dem Harsberg wurde diskutiert, wie sich neue Umweltbildungsangebote umsetzen lassen. Susanne Merten und Johannes Hager markieren an einer Tafel, was ihnen bei dem Thema wichtig ist.

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal ist nicht nur wunderschön und artenreich, sondern auch ein spannender außerschulischer Lernort. Dieses Wissen ist so neu nicht, aber neu sind die Wege, die man gehen will, um Kinder und Jugendliche nachhaltiger an Natur und Themen, die sich damit verbinden, zu binden. Deshalb erarbeitet die Firma Kon-Tiki bis 2021 in Zusammenarbeit mit dem Naturpark ein neues Umweltbildungskonzept.