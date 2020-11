Naturfreunde sorgen sich um Silberborn-Linde im Hainich

Berka/Hainich. Die Silberborn-Linde im Nationalpark Hainich bei Berka ist einer der imposantesten Bäume dieses Gebietes. Ihr hohler Stamm öffnet sich kelchförmig. Die ursprünglichen Kronenäste fehlen und sind durch Neuaustriebe zu einer Krone gewachsen. Naturfreunde aus Berka/Hainich wie Günther und Wilfried Liebetrau sorgen sich um das Naturdenkmal. Sie befürchten, dass die Last der Triebe den Stammkelch so unter Druck setzt, dass er bricht. Ein kluger Beschnitt des Baumes könnte Erleichterung bringen und die Silberborn-Linde so noch lange erhalten. Baumchirurgische Eingriffe sind im Nationalpark jedoch grundsätzlich nicht vorgesehen, sagt Leiter Manfred Großmann. Man werde intern aber über diesen Fall beraten.