Nervennahrung zum Mitnehmen in Eisenach

Nervennahrung zum Mitnehmen gibt es jetzt für Kinder aus Eisenach an der Alten Posthalterei. Am Zaun des aktuell geschlossenen Kinder- und Jugendzentrums in der Hospitalstraße hängen Dutzende kleine Tüten. Diese sind mit süßen Kleinigkeiten und einem Windrad gefüllt und dürfen gern mitgenommen werden – von Kindern, so die Stadt. „Bleibt tapfer! Wir denken an Euch und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen“, grüßt dort das Team der Alten Posthalterei. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.