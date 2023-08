Neuauflage des „Stadtradelns“ in Eisenach

Eisenach. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Was die Eisenacher Kreissportjugend zum Auftakt plant.

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker/innen und Bürger/innen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Eisenach ist in diesem Jahr vom 4. bis 24. September mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Eisenach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen sowie Mitglieder des Stadtrates bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Momentan haben sich für Eisenach schon 12 Teams angemeldet mit fast 60 Radelnden.

Der Auftakt für das diesjährige Stadtradeln findet am Montag, 4. September, ab 15.00 Uhr auf dem Eisenacher Marktplatz statt. Es wird ein Geschicklichkeitsparcours von der Eisenacher Kreissportjugend aufgebaut. Ab 16 Uhr lädt der ADFC Wartburgkreis zu einer Feierabend-Radtour zum Start der Aktion ein.

„Stadtradeln“ ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses und wird auch von den Partnern aus der Wirtschaft unterstützt.

Anmeldungen unter: www.stadtradeln.de/eisenach