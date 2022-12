Neue Angebote für Familien in Eisenach

Eisenach. Das Beratungszentrum der Diako in Eisenach hilft Kindern und Jugendlichen und auch den Familien.

Im Diako-Beratungszentrum in der Eisenacher Schillerstraße 6 arbeiten mit Anke Siegemund und Rebecca Bürger zwei neue Mitarbeiterinnen, die in der Erziehungs- und Familienberatung auch neue familientherapeutische Ansätze mitgebracht haben. Seit gut einem Jahr ist Siegemund, eine ausgebildete Sozialpädagogin aus Berlin, zum Team gestoßen und bietet die Marte-Meo-Methode hier an.

Unter dem Dach des Beratungszentrums sitzen neben der Erziehungs- und Familienberatung der Kinderschutzdienst für die Stadt Eisenach sowie die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Neu hinzugestoßen ist zudem Susan Waitz, die im Sekretariat des Beratungszentrums tätig ist.

Ziel von Marte Meo: Kinder und Eltern stärken

Ziel der Marte-Meo-Methode ist es, Menschen, in dem Fall, Eltern zu ermutigen, ihre eigene Kraft zu nutzen, um Entwicklungsprozesse ihres Kindes voranzubringen. Das gelingt über Videoaufnahmen, in den alltägliche Situationen aufgenommen werden, die zusammen dann mit der Beraterin besprochen werden. Explizit, betont Anke Siegemund, geht es keinesfalls bei Marte Meo darum, Eltern aufzeigen, was sie möglicherweise falsch machen. Im Gegenteil: Mütter und Väter sollen mit eigenen Augen sehen, was sie gut machen, wo sie ihre Fähigkeiten in der Interaktion mit dem Kind einsetzen und dadurch in ihrem Erziehungsverhalten gestärkt werden.

Siegemund betreut zudem das Gruppenangebot „Die K-I-S-T-e“. Der Name steht für Kontakt-Impro-Spiel-Theater. Jeden zweiten und vierten Dienstag treffen sich hier von 15.30 bis 17 Uhr ältere Kinder und Jugendliche, die in dem offenen Angebot lernen sollen, wieder stärker mit sich selbst und auch mit anderen in Kontakt zu treten.

„Immer mehr Eltern kommen, weil sie Sorge haben, den Kontakt zu ihren Kindern zu verlieren“, weiß die Leiterin der Beratungszentrums Katrin Mitzner. Durch die Pandemie und die langen Lockdowns haben sich Probleme neu entwickelt oder verschärft. Es gab lange Kita- und Schulschließungen, wenig Kontakte zu Freunden, kaum Möglichkeiten für Sport oder andere Hobbys. Kinder und Jugendliche litten nicht selten unter Vereinsamung.

Neben diesem Gruppenangebot gibt es noch ein zweites mit Namen „K-I-T-S“ für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, deren Eltern getrennt leben. Das findet einmal im Frühjahr und im Herbst statt. Die Kinder treffen sich einmal wöchentlich und insgesamt zehn Mal, erzählt Stefanie Benedix von der Erziehungsberatung, die diese Gruppe betreut. „Es geht ausschließlich um die Stärkung der Kinder. Die lernen untereinander viel voneinander, wenn sie das Gleiche erlebt haben“, erklärt Benedix. Es gehe aber auch darum, Erwachsenen bewusst zu machen, dass sie trotz Trennung immer Eltern bleiben.

Zu den fortlaufenden Angeboten gehören auch eine Krabbelgruppe, ein Trauercafé, das sich an Mütter und Väter wendet, die ihre Partner verloren haben. Ebenso gibt es eine offene Sprechstunde, dienstags von 15 bis 16 Uhr, für Kinder und Jugendliche, die Beratung suchen. Beibehalten hat man auch die regelmäßige Telefonsprechstunde aus der Corona-Pandemie. Sie ist immer montags bis donnerstags von 10 bis 11 Uhr.

Anmeldungen für eine Beratung zu allen Angeboten des Beratungszentrums unter Telefon: 03691/ 26 03 40.