Neue Ausstellung auf der Creuzburg

Creuzburg. Im Gelben Haus der Burg Creuzburg öffnet eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst. 40 Arbeiten von 15 Künstlern sind zu sehen.

In der Galerie im Gelben Haus der Burg Creuzburg öffnet am Sonnabend, 29. April, um 16 Uhr eine Ausstellung. Gezeigt werden Arbeiten von 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten der so genannten „Via Regia“. Das Austauschprogramm hat 2014 begonnen und verbindet Schloss Königshain im Landkreis Görlitz mit der Kunststation Kleinsassen, Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz. Beide Orte liegen an der europäischen Kulturroute „Via Regia“.

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsausstellung aller Stipendiaten, die eine breite Vielfalt künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten widerspiegelt: Malerei, Grafik, Skultpur. 40 Arbeiten sind zu sehen.

Der Burg- und Heimatverein Creuzburg hat Kontakt zur Kulturroute „Via Regia“ aufgenommen. Vereinsvorsitzender Peter Baum wird zur Vernissage am Sonnabend begrüßen. Teresa Dietrich, Künstlerin aus Fulda, führt in die Ausstellung ein. Sie ist Vertreterin der Kunststation Kleinsassen. Für die musikalische Umrahmung sorgen Eugen Mantu am Violoncello und Kristina Kato an der Violine.

Die Ausstellung ist bis zum 2. Juli zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonnabend, von 12 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr; www.burgverein.creuzburg.de