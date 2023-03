Neue Gruppe für Angehörige depressiv Erkrankter trifft sich in Eisenach

Eisenach. Wer mit einem depressiv erkrankten Menschen zusammenlebt, muss viele herausfordernde Situationen bestehen. Am 15. März trifft sich in Eisenach erstmals ein Kreis, der Unterstützung anbieten will.

Am Mittwoch, 15. März, trifft sich erstmals die neue Angehörigengruppe depressiv Erkrankter von 17 bis 18.30 Uhr in der Tagesklinik für Psychiatrie/Psychotherapie und Psychosomatik in der Goethestraße 47-49. Die Gruppe bietet unter Oberarzt Gyula Marton Kohl den Angehörigen Rat und die Möglichkeit zum Austausch. Regelmäßige Treffen sind jeweils jeden dritten Monat an jedem dritten Mittwoch (17 bis 18.30 Uhr) vorgesehen. Anmeldungen sind noch möglich, unter Tel.: 03691/698 19 01.