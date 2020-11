Neue Kobb im Raum Mihla nimmt Herausforderung an: „Merkt euch das Gesicht“

26 Jahre lang hat Polizeihauptmeisterin Ellen Günther (55) bei der Autobahnpolizei ihren Dienst versehen, in Schichten, mit teils langem Arbeitsweg. Nun hat sie sechseinhalb Jahre vor ihrer Pensionierung eine neue Aufgabe und damit Herausforderungen bei der Polizei erhalten. Seit September ist die seit 1987 als Polizistin tätige Eisenacherin mit Wahl-Heimat im grenznahen Hessen Kontaktbereichsbeamte (Kobb) im Raum Mihla. Ihr Zuständigkeitsbereich reicht dabei bis Berka/Hainich, Nazza und Frankenroda und bis vor die Tore Creuzburgs.

2007 hatte sich Ellen Günther schon einmal als Kobb beworben. Damals klappte das aber nicht. Nun ergab sich mit der offenen Stelle im Raum Mihla eine neue Gelegenheit. Und diesmal erhielt sie den Job. Kontakte in die Region hat die erfahrene und nicht auf den Mund gefallene Polizistin bereits geknüpft, nicht nur bei einer von der Gemeinde Mihla initiierten Wanderung.

Die Stelle war einige Jahre unbesetzt

Die Kobb-Stelle im Raum Mihla war einige Jahre nicht besetzt. Der Raum wurde vom Kobb in Creuzburg mit abgedeckt. Rainer Lämmerhirt (FWG), Bürgermeister vom Amt Creuzburg, freut sich, dass nun wieder beide Stellen besetzt sind. Kontakt zu einigen Vertretern der Mihlaer Dorfjugend hatte Ellen Günther auch schon, allerdings nicht, um Blumen zu verteilen, sondern freundlich, aber bestimmt Klartext zu reden. Es ging, mal wieder, um Sachbeschädigung, mit der Mihla seit langer Zeit immer wieder konfrontiert ist. „Prägt euch mein Gesicht ein“, hatte die Kobb den Jugendlichen mit auf den Weg gegeben. Die Beamtin ist kontaktfreudig, bracht nicht lange, um warm zu werden, ob mit Senioren oder der Jugend und gibt dem Nachwuchs bei eventuellem Bockmist „immer noch eine Chance“.

Das richtige Fingerspitzengefühl im Job attestieren ihr sowohl Eisenachs PI-Chef Ronny Pommer als auch Günther Lierhammer, Leiter der übergeordneten Polizeidirektion. Ellen Günther ist nun eine von derzeit elf Kontaktbereichsbeamten im Bereich der PI, eine, die zwölfte Stelle, ist noch unbesetzt.

Mit der Kontaktbereichsbeamtin hat der Raum Mihla nun wieder einen eigenen polizeilichen Ansprechpartner vor Ort. Ihr Dienstzimmer, „so ein schönes hat wohl kaum ein Kollege“, befindet sich im Mihlaer Rathaus. Die Kobb-Stelle wurde nicht wiederbesetzt, weil im Raum Mihla die Kriminalitätsrate hoch ist. Mit jeweils 76 Straftaten 2018 und 2019 ist die Region kein Brennpunkt. Vielmehr soll durch den Einsatz der Kobb das Sicherheitsgefühl der Menschen positiv beeinflusst werden. Ellen Günther entlastet die Polizeiinspektion ebenso wie die Gemeindeverwaltung.

Ob zu Fuß oder mit dem Dienstwagen unterwegs, die Beamtin will und werde präsent sein. Ihre Erfahrung aus 25 Jahren Autobahnpolizei ist der Polizistin nützlich, wenn es um Verkehrskontrollen oder Unfallaufnahme geht. Dieses Handwerk hat sie drauf, in die Rolle als Kobb werde sie hineinwachsen.

Privat hat die lebenserfahrene Ellen Günther auch Schicksalsschläge gemeistert. Naturverbunden ist sie, hat Hummeln im Hintern und keine Angst vor sportlichen Herausforderungen. Auch auf künstlerischem Gebiet hat die Polizeibeamtin Talente. Figürliches aus Gips oder Beton fertig sie. Einige Exemplare stehen in der Tourist-Info der Gemeinde. Verkäuflich. Der Erlös fließt an die Familien der in Berka/Hainich getöteten Schulbus-Kinder.