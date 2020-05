Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Regeln für die Gottesdienste

„Vor allem die zahlenmäßige Obergrenze stellt eine besondere Schwierigkeit für uns als Kirchengemeinde dar, möchten wir doch niemanden von unseren Gottesdiensten ausschließen,“ sagt Pfarrer Stephan Köhler nach der Sitzung des Gemeindekirchenrates der Eisenacher Kirchgemeinde. Es geht um die wegen der Corona-Pandemie einzuhaltenden Hygiene-Vorschriften für Gottesdienste. Es dürfen jeweils nicht mehr als 30 Personen (im Freien 50 Personen) teilnehmen, die Gottesdienste sollen nicht länger als 30 Minuten dauern und sie sollen ohne Gemeindegesang gefeiert werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nach dem Votum des Gemeindekirchenrates von Freitagabend wird ab 3. Mai jeweils sonntags um 10 Uhr zu einem Gottesdienst in die Georgenkirche eingeladen. Dieser wird live im Wartburg-Radio 96,5 übertragen und dort montags um 10 Uhr wiederholt. Um 10.30 Uhr sollen Gottesdienste in Annen-, Nikolai- und Paul-Gerhardt-Kirche stattfinden. Um 11 Uhr ist eine Wiederholung des Gottesdienstes in der Georgenkirche vorgesehen. Für die Johanneskirche gilt der veröffentlichte Gottesdienst-Plan. Der Wartburg-Gottesdienst am 4. Mai findet allerdings nicht statt.

Der Kantatengottesdienst, der am 3. Mai in der Georgenkirche stattfindet, sei ein besonderes Angebot, das von den Achava-Festspielen verantwortet werde und freischaffende Musikerinnen und Musikern unterstützen soll. Die Kirchgemeinde, die angesichts der Vorschriften wohl keinen solchen Gottesdienst werde gestalten können, freut sich über die Möglichkeit, diesen Kantatengottesdienst im Livestream via Internet feiern zu können.