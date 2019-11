Die Thomas-Müntzer-Straße in Mihla, in der sich auch das Rote Schloss befindet, soll umbenannt werden. Ein Vorschlag lautet Schlossgasse.

Mihla. Die Bahnhofstraße, die Thomas-Müntzer-Straße in Mihla und die Werrastraße im Mihlaer Ortsteil Buchenau müssen umbenannt werden.

Neue Straßennamen sind notwendig

Die neue Stadt „Amt Creuzburg“ wird aus Creuzburg, Mihla und Ebenshausen gebildet. Straßen, die es dann mehrfach gibt, müssen umbenannt werden. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Straße ihren Namen behält, in der die meisten Anwohner leben“, erklärte Mihlas Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (parteilos) zur Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Auf diese Weise müssen nicht so viele Einwohner ihre Adressen ändern.

Eigentlich hatte Lämmerhirt gedacht, dass die Mihlaer Bahnhofstraße mehr Anwohner hat als die in Creuzburg. Doch dem ist nicht so. Folglich müssen die Mihlaer jetzt einen neuen Namen finden. Das gilt ebenso für die Thomas-Müntzer-Straße und die Werrastraße im Ortsteil Buchenau.

Für die Bahnhofstraße gibt es erste Vorschläge. Ein Teil könnte „In der Aue“ heißen, ein anderer „Am Sportplatz“. Die Thomas-Müntzer-Straße könnte zur Schlossgasse werden – alte Mihlaer verwenden diesen Namen ohnehin noch. Aber auch Schlossallee ist im Gespräch. In dem Fall müssten aber nach Ansicht von Lämmerhirt noch Bäume gepflanzt werden, um die Vorstellungen von einer „Allee“ zu erfüllen. Alternativ für die Werrastraße im Ortsteil Buchenau wird „Am Werraufer“ in Betracht gezogen. Einwohner sollen bei der Namensfindung einbezogen werden, kündigte Lämmerhirt an und bat um Vorschläge. Im Gemeinderat im Dezember soll bereits eine Entscheidung getroffen werden, auch zur künftigen Postleitzahl. Mehrere Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, eine komplett neue Postleitzahl für die Stadt „Amt Creuzburg“ zu beantragen.

Für die Bürger ist das Umschreiben der Adresse im Meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft, zu der das Amt Creuzburg weiterhin gehört, kostenfrei. Für Unternehmen will sich der Gemeinderat eine Regelung überlegen. Auf Antrag etwa könnte ein Teil der Kosten erstattet werden. Dafür könnte doch die „Hochzeitsprämie“ verwendet werden, die das Land für Zusammenschlüsse von Kommunen zahlt, lautete ein Vorschlag.

Aber ein Teil des Geldes ist schon für die Umstellung der IT-Technik eingeplant. Lämmerhirt erläuterte weitere Eckdaten des gemeinsamen Haushalts 2020 für das Amt Creuzburg und erwähnte Einnahmen von insgesamt rund 5,54 Millionen Euro. Zwar würden die Schlüsselzuweisungen sinken, aber dafür zahle das Land der neuen Einheitsgemeinde eine Investitionszulage. Im Januar oder Februar rechnet Mihlas Bürgermeister mit einem Beschluss des „Übergangs-Haushalts“ durch den „Übergangs-Stadtrat“. Der jetzige Gemeinderat hat dann die Funktion eines Ortsteilrats, und Lämmerhirt wird wie seine Kollegen Ronny Schwanz (Creuzburg) und Fred Leise (Ebenshausen) Ortsteilbürgermeister. Ein staatlicher Beauftragter übernimmt bis zu Neu-Wahlen die Funktion des Bürgermeisters.