Die Duale Hochschule in Gera. (Archivbild)

Gera. Informationen und Videos über das praxisintegrierte Studium an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach

Neue Website für Studieninteressierte in Gera

Die letzten Wochen des Schuljahres haben begonnen. Für Schulabgänger wird diese Phase begleitet von Fragen zur beruflichen Zukunftsplanung. Vor dem Hintergrund der Absage beider Hochschulinformationstage an der Dualen Hochschule in Gera und Eisenach (DHGE) im Frühjahr, sollen Studieninteressenten auch in Corona-Zeiten die Möglichkeit haben, sich über das praxisintegrierte Studium zu informieren. Deshalb wurde kurzfristig vom Team der Studienberatung eine Website gestaltet, informiert die Hochschule.

Kurze Beiträge von Absolventen klären auf

Auf der Seite können sich Schüler über alle dualen Studiengänge der DHGE ein Bild machen. In verschiedenen Videos stellen Professoren und Studierende das Angebot vor und geben wichtige Hinweise zu den Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalten, Modalitäten der Bewerbung und beruflichen Perspektiven. Zahlreiches Bildmaterial sowie Interviews laden zum Kennenlernen ein.

„Beeindruckend sind die kurzen Beiträge von Absolventen, in denen zu lesen ist, welche konkreten Berufe mit einem DHGE-Abschluss ausgeübt werden, wie zum Beispiel Qualitätsplaner, Familienpädagoge, Account Manager, Verwaltungs-, Projekt- und Marktleiter“, sagt Burkhard Utecht, Präsident der DHGE.

Die neue Seite erreichen Internetnutzer unter: www.dual-einfach-genial.de