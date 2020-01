Am 13. Januar nehmen die drei Mitarbeiter des neuen Infopunkts im Eisenacher Rathaus ihren Dienst auf.

Neuer Infopunkt im Eisenacher Rathaus

In der Eisenacher Stadtverwaltung wird am Eingang des Gebäudes Markt 2 derzeit ein neuer Infopunkt für die Bürger eingerichtet. Damit erweitere die Stadt ihren Bürgerservice, so die Mitteilung der Stadt. Besucher erhielten dort aktuelle Auskünfte oder auch den Weg zum gewünschten Fachamt mitgeteilt. Drei neue Mitarbeiter werden ihren Dienst ab Montag, 13. Januar, aufnehmen.

Der Infopunkt wird während der allgemeinen Geschäftszeiten der Stadtverwaltung besetzt sein – und zwar montags bis mittwochs von 6.15 bis 18 Uhr, donnerstags von 6.15 bis 18.45 Uhr und freitags von 6.15 bis 16 Uhr.

Dies erfordere ein Arbeiten in Schichten, wobei für die Morgen- und Abendstunden eine Einzelbesetzung vorgesehen sei, in der Hauptgeschäftszeit von 9 bis 16 Uhr eine Zweierbesetzung. Die erste Januarwoche nutzen die drei neuen Mitarbeiter, um sich mit der Organisation und Technik der Stadtverwaltung vertraut zu machen.

Der Service des Bürgerbüros im Verwaltungsgebäude Markt 22 werde, so die Mitteilung, unverändert angeboten.