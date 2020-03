Oberellen. Ein Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielsachen findet am 14. März in Oberellen statt. Neuer Ort ist der Spielepark in der Friedensteinstraße.

Neuer Ort für Flohmarkt in Oberellen

Zum Obereller Zwergenmarkt wird am Samstag, 14. März, 13 bis 17 Uhr, in den In- und Outdoorspielepark Kiwelino, Friedensteinstraße 78, einladen. „Wir veranstalten zum dritten Mal einen solchen Flohmarkt für Kinderkleidung, Spielsachen etc. in Oberellen“, macht Katrin Roth für den Verein aufmerksam, der die Veranstaltung auf die Beine stellt. Knapp die Hälfte der Verkaufsstände werde von Oberellern geführt. Die Einnahmen aus den Standgebühren und dem Kuchenverkauf kommen der Kindertagesstätte Zwergenland in Oberellen zugute.

Neu in diesem Jahr ist der Veranstaltungsort – der In- und Outdoorspielepark Kiwelino in Oberellen. Dort steht nach Angaben der Organisatoren mehr Platz zur Verfügung. Außerdem seien die Räumlichkeiten attraktiver für potenzielle Einkäufer. Gleichzeitig werde ein ortsansässiges Unternehmen unterstützt.

Die Organisatoren haben übrigens zur Jahreshauptversammlung eine Namensänderung für ihren Verein und neue Ziele beschlossen. Künftig wird es Kinder- und Jugendförderverein Oberellen heißen, und das Engagement erstreckt sich nicht nur auf die Kindertagesstätte, sondern auf Kinder und Jugendliche aller Altersstufen in Oberellen.

Flohmarkt, 14. März, 13 bis 17 Uhr, Spielepark Kiwelino in Oberellen, Kontakt per E-Mail zwergenland@web.de