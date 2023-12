Poetry-Slam Neuer Slammerkrieg in Eisenach

Eisenach Thüringer Wortkämpfer messen am 27. Dezember im Landestheater die Kräfte mit denen aus der Schweiz

Der Eisenacher Slammerkrieg ist zurück. Am Mittwoch, 27. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr die 7. Auflage mit einem Länderwettstreit im Landestheater. Thüringen empfängt die Wortkämpfer aus Südtirol.

2017 konnten die Thüringer den Wanderpokal, in der ersten Ausgabe dieses Vergleiches, auf dem Eisenacher Markt gewinnen. Ein Jahr später, im Meraner Marconi Park, hatten die Südtiroler das bessere Ende für sich. Ob der Pokal nun wieder in Eisenach bleibt, entscheidet das Publikum per Applaus.

Für Südtirol steigen Hannah Tonner, Lena Simoneti, Nathan Laimer und Felix Maier in den Ring. Thüringen wird durch Eva Stützer, Stefanie Menschner, Marcel Schneuer und Skog Ogvan vertreten. Neben dem Teamwettstreit wird natürlich auch der Einzelsieger/ die Einzelsiegerin mit der goldenen Feder geehrt.

Karten unter www.landestheater-eisenach.de