Neues Buch zu Luther auf der Wartburg

Eisenach . Vorstellung am 23. Februar im Stadtschloss Eisenach

Am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr lädt die Stadt Eisenach gemeinsam mit der Historischen Kommission für Thüringen zur Buchvorstellung „Luther auf der Wartburg 1521/1522 - Bibelübersetzung – Bibeldruck – Wirkungsgeschichte“ in den Salon des Eisenacher Stadtschlosses ein. In seinem Exil auf der Wartburg 1521/22 übertrug Martin Luther binnen elf Wochen das Neue Testament ins Deutsche.

Anlässlich des 500. Jubiläums dieser wirkungsmächtigen geistigen Tat fand im Oktober 2021 eine interdisziplinäre Tagung in Eisenach statt, die dieses Buch dokumentiert. Es widmet sich den komplexen Konstellationen und Begleitumständen der Übersetzung sowie ihrer sprachgeschichtlichen Dimension, wirft aber auch Fragen der Rezeption auf.

Herausgeber des Werkes sind die Professoren Werner Greiling, Vorsitzender der „Historischen Kommission für Thüringen“, Uwe Schirmer und Elke Anna Werner. Sie werden das Buch am Donnerstag, 23. Februar, auch vorstellen und dabei über neue Erkenntnisse zu „Luther auf der Wartburg“ berichten.

Buchvorstellung „Luther auf der Wartburg 1521/22“ am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr im Salon des Eisenacher Stadtschlosses.