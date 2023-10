Neues Entwicklungskonzept für Bad Salzungens Zukunft wird vorgestellt

Im Sommer diesen Jahres feierte man in Bad Salzungen das Jubiläum „100 Jahre Titel Bad“.

Bad Salzungen. Es stellt neue Herausforderungen in Wohnungsbau, Kurwesen und Bevölkerungsstruktur ins Zentrum der Überlegungen. Am 17. Oktober wird es öffentlich erläutert.

Die Kreisstadt hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen der Investitionen der Städtebaufördermittel vieles geleistet. Dabei lag die Konzentration der Entwicklung der Kernstadt auf dem Sanierungsgebiet Innenstadt und dem Stadtumbaugebiet Allendorf, teilt die Stadtverwaltung mit.

Diese Entwicklung sei Ergebnis der Entwicklungskonzepte der vergangenen Jahre. Deren Fortschreibung sei aktuell notwendig aufgrund von Änderungen wie demografischer Wandel, veränderte Nachfrage im Wohnungsmarkt, energetische Herausforderungen, Gebietsveränderungen. Aber auch die Anforderungen als Kur- und Tourismusstadt machten eine Überprüfung der bisherigen Schwerpunkte und Zielsetzungen erforderlich. Schließlich sei dies auch eine Grundlage für den künftigen Einsatz der Fördermittel.

Insgesamt wurden acht Arbeitsgruppensitzungen zu Kur und Tourismus, Kur und Gesundheit, Wohnbauland oder Freiraumentwicklung durchgeführt. Die Teilnehmenden waren Mitarbeiter der Verwaltung, lokale Akteure wie Unternehmen, Gewerbeförderverein, Wohnungsgesellschaften und weitere.

Das Konzept ist nun fertig und soll am Dienstag, 17. Oktober, 19.15 Uhr, an der Trinkhalle in Bad Salzungen vorgestellt werden.