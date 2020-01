Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Jahr, neues Glück

Mit dem neuen Jahr kommen eine ganze Reihe an Veränderungen auf den Endverbraucher, den Steuerzahler, den Reisenden, den Monatslöhner und den Hartz-IV-Empfänger zu. Letzterer braucht den Euro nicht mehr dreimal umdrehen – mithin reichen vermutlich 2,98 Umdrehungen, denn auch für die aktuell rund 1292 Wohngeldempfänger im Wartburgkreis und die 834 aus der Wartburgstadt erhöht sich der Zuschuss für das Dach über dem Kopf. Einheimische müssen sich mit dem neuen Jahr um die Natur um Eisenach sorgen, denn nach Dürresommern und Borkenkäferplage kämpft der Thüringer Wald jetzt mit einem weiteren Feind, dem Kassenbon. Die holzsüchtige Papierindustrie produziert in Massen, die geldsüchtige Steuerpolitik macht ihn zum Schlager der Kassen. Die Gleichstellung beider Geschlechter trägt neue Blüten. Die Frau überholt den Mann nun gänzlich, denn Hygieneprodukte für die Dame sinken auf sieben Prozent Mehrwertsteuer. Männer gehören mit ihrem Rasierschaum weiterhin zu den Mehrwertsteuer-Höchstzahlern. Beim Bahnfahren steigen beide Geschlechter auch am ICE-Halt Eisenach in dieselbe Klasse. Sie reisen fortan in der siebenprozentigen Steuerklasse. Mindestlohnempfänger kommen dem Traum, Millionär zu werden, näher. Sie können nun jede Arbeitsstunde 16 Cent mehr in den prallen Sparstrumpf stopfen.