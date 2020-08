Sven Roth von der Interessengemeinschaft Vogel- und Fledermausschutz und Forschung Eisenach zeigt Reiner Hemmerle (links) im alten Trafoturm in Wutha-Farnroda vom Aquaristikverein den Einbau der Kästen im Turminneren.

Wutha-Farnroda. Die Interessengemeinschaft Vogel-, Fledermausschutz und Forschung Eisenach errichtet ein Artenschutzturm in Wutha-Farnroda.

Neues Quartier für Fledermäuse und Vögel in Wutha-Farnroda

„Wir sind arbeitstechnisch leider etwas in Verzug“, sagt Sven Roth von der Interessengemeinschaft Vogel- und Fledermausschutz und Forschung Eisenach über die Arbeiten, die einen alten Transformatorenturm am Ortsrand von Wutha-Farnroda in einen Artenschutzturm verwandelt.