Neujahrsspaziergang zum Eisenacher Tierheim Trenkelhof

Nach fetten Feiertagen und vor dem bald wieder beginnenden 2020er Alltag geht es raus in Wald und Flur – laufen, tief durchatmen!

Zum ersten Januarwochenende waren meine Töchter und ich mit unserem Hund im Eisenacher Osten unterwegs, vorbei an der Hofferbertaue, am Trenkelhof und am Tierheim. Der eigentlich Respekt einflößende Wachhund Aris des Tierheims freute sich jenseits des Zauns über die Stippvisite des ihm offenbar genehmen Artgenossen – meinem Hund Pablo. Zwei Schwänze wedelten, wer weiß, was sie sich zu erzählen hatten.

Haustiere unterm Tannenbaum

Derweil fiel mir der nachweihnachtliche Fund eines Hundewelpen in Ruhla ein, von dem ich gerade erst auf Facebook gelesen hatte, und sofort hatte ich all die unter den Tannenbaum gesetzten Lebendgeschenke im Kopf – den allerliebsten kleinen Retriever mit Nikolausmütze, das mit Glöckchen behängte Katzenkind oder das ängstlich vor sich hin muffelnde Käfigkaninchen.

Und ich dachte auch an den danach meist zu erwartenden Run auf’s nächste Tierheim, wenn nämlich das süße Häschen den teuren Ledersessel mit Lochmuster verziert, die Katze ein paar Mal auf den Teppich gekackt oder der Welpe die Birkenstocksandalen zum Fressen schön gefunden hatte.

Aber nein! Die Auskunft von Tierheimleiterin Kerstin Wolf lautete nach diesem Jahreswechsel erfreulich anders und lässt hoffen, dass Wünsche und Schenken auch künftig von begrüßenswertem Sinneswandel gelenkt werden, zumindest in Eisenach. Wenn also bisher keine Negativ-Überraschungen im Trenkelhof unterkommen mussten, bedeutet das andererseits nicht unbedingt Entwarnung.

Enorme Zahl an Stubentigern im Tierheim

Erstens ist das Heim, das vorübergehend circa 100 Tiere beherbergen kann, mit derzeit fünf Hunden und 87 Katzen so gut wie ausgebucht. Zweitens ist die enorme Zahl von Stubentigern alarmierend. Viel mehr geht einfach nicht! Für die umherstromernden Stadtkatzen, die oft von tierlieben Anwohnern gefüttert werden, ein Problem, denn wohin mit dem Nachwuchs?

Zwei- bis dreimal jährlich kann Katze trächtig werden, sieben Winzlinge sind nicht selten. Dem stolzen Kater, der unser Gärtchen gelegentlich nach Fressbarem absuchte und den wir dann aus nahe liegenden (Ab)gründen Klodwig nannten, stellten wir natürlich auch stets gern ein wohlgefülltes Futterschälchen hin, ebenso die Nachbarn, bei denen er Karlchen, Kurt, Miez oder anders hieß.

Durch Kastration Verantwortung übernehmen

Eingedenk seines Zuchtpotentials schleppten wir den eingefleischten Stadtteilstreuner eines Tags zum Tierarzt, um ihn kastrieren zu lassen. Das hat er uns – trotz Gewährung zweier Tage Rekonvaleszenz in unserer Wohnung – offensichtlich übelgenommen: Kaum in die Freiheit entlassen, verschwand Klodwig und kehrte nie mehr wieder.

Immerhin kann er zur Vermehrung der Eisenacher Stadtkatzen nichts mehr beitragen und demnach auch nicht zur Überfüllung des Tierheims – wohlgemerkt er! Aber es gibt viele, die wie Klodwig leben. Tiere, die auf unser aller Verantwortungsbewusstsein angewiesen sind – auch im neuen Jahr.