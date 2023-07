Niederländerin spielt eine halbe Stunde Orgelmusik in der Eisenacher Georgenkirche

Eisenach. In dieser Woche spielt Jolanda Zwoferink die Orgel in der Eisenacher Georgenkirche. Die Konzerte beginnen täglich – außer sonntags – um 11 Uhr.

Im Rahmen der Eisenacher Marktkonzerte in der Georgenkirche spielt in dieser Woche Jolanda Zwoferink aus den Niederlanden auf der Schuke-Orgel. Jeden Tag – außer Sonntag – wird um 11 Uhr in der Taufkirche Johann Sebastian Bachs für eine halbe Stunde Orgelmusik geboten. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Marktkonzerte finden in diesem Jahr zum 23. Mal statt. Organisten aus ganz Europa liefern bis September eine Kostprobe ihres Könnens.