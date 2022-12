Nikolaus wird am 6. Dezember in der Lauterbacher Kirche erwartet. Das Foto ist auf dem Heiligenstädter Weihnachtsmarkt entstanden.

Lauterbach. In der Kirche von Lauterbach wird am 6. Dezember der Nikolaus begrüßt.

Der Nikolaus wird am Dienstag, 6. Dezember, 17 Uhr, in der Kirche in Lauterbach begrüßt. „Wir wollen im Anschluss mit Laternen und Blasmusik durchs Dorf laufen“, teilt Pfarrer Georg Hoffmann mit. Es unterstützt die freiwillige Feuerwehr.

Am Donnerstag, 8. Dezember, 14.30 Uhr, organisiert die Kirchgemeinde Mihla im Motel „Auf dem Sand“ Mihla eine Adventsfeier. Für eine Mitfahrgelegenheit bitte im Pfarramt anrufen.