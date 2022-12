Noch lange keine Abnutzungserscheinungen spürbar

Eisenach. Insgesamt 515 Zuhörer erleben am dritten Advent in der Eisenacher Georgenkirche die erste Hälfte von Bachs Weihnachtsoratorium.

In der ausverkauften Georgenkirche der Wartburgstadt erleben am späten Sonntagnachmittag insgesamt 515 Zuhörer wieder eine überwältigende Aufführung der Kantaten 1 bis 3 des insgesamt sechs Teile umfassenden Weihnachtsoratoriums von Eisenachs großem Musikersohn Johann Sebastian Bach. In der musikalischen Gesamtleitung animiert Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner die Sänger der Kurrende und dem Bachchor sowie die Musiker der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zu Konzentration und zu Höchstleistung. Auch die Gesangssolisten Julia Gromball (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Severin Böhm (Tenor) und Oliver Luhn (Bass) überzeugen jeweils stimmgewaltig, lassen die Aufführung des weltbekannten Monumentalwerks zu einem echten Erlebnis für den Freund klassischer und weihnachtlicher Musik werden. Ja sie konnten in ihren Arien und Rezitativen sowie im Duett den Zuhörer förmlich fesseln.

Hartmut Meinhardt verwöhnt die Ohren der Gäste des Konzertnachmittags, die bis in die obersten Emporen sitzen, mit seinem perfekt kraftvollen, teils dezenten Orgelspiel. Die Eisenacher Aufführung am dritten Advent beweist nach seinem Dornröschenschlaf und der ersten Wiederaufführung im Jahr 1857 einmal mehr eindrucksvoll, dass das Oratorium nicht unter Abnutzungserscheinungen leidet.

Das Weihnachtsoratorium lässt Bach für die Weihnachtszeit zwischen dem 25. Dezember 1734 und dem 6. Januar 1735 entstehen. Seinerzeit erklingen die ersten drei Kantaten an den damals noch begangenen drei Weihnachtsfeiertagen, 25., 26. und 27. Dezember. Die Aufführung der vierten Kantate datiert Bach auf 1. Januar (Namensgebung Jesu), der fünften auf den Sonntag nach Neujahr und der letzte auf den Feiertag Epiphanias (6. Januar).