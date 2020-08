Norbert Lammert und Dunja Hayali auf dem Eisenacher Marktplatz

Eisenach. Der Prominente Politiker und die streitbare Journalistin stehen am Demokratie-Bus in Eisenach am Dienstag Rede und Antwort.

Prominente Menschen geben sich an diesem Dienstag, 1. September, ab 15 Uhr auf dem Markt in Eisenach ein Stelldichein. Auf der Sommertour des CDU-Bundestagsabgeordneten und Bewerbers um den Thüringer CDU-Vorsitz Christian Hirte (Bad Salzungen) ist ein Politik-Talk am Demokratie-Bus mit dem Ex-Bundestagspräsidenten und Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, und der streitbaren Fernseh-Journalistin Dunja Hayali angekündigt.

Lammert eröffnet die Bustour „Demokratie. Gemeinsam Gestalten.“ unter dem Thema „In welchem Deutschland wollen wir leben? Für eine freiheitliche, tolerante und demokratische Gesellschaft“. Es moderiert die Theologin und Journalistin Angela Elis. Für den kulturellen Abschluss sorgt der Berliner Poetry-Slammer Nick Pötter, der übrigens noch nie in der Slammer-Hochburg Eisenach auftrat. Das Ziel von „Demokratie. Gemeinsam Gestalten.“ ist so formuliert: In Zeiten, in denen unsere Gesellschaft auseinanderdriftet und der Umgangston rau wird, setzen wir uns ein für Dialog, Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Intensive Gespräche anfachen, andere Meinungen zulassen und zum Engagement für unsere Demokratie anregen — das alles will die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Projekt erreichen.