Notizbuch Eisenach: Sie gehen an den Start

Er war ein körperlich kleiner Mann, aber menschlich ein großer. Der im April gestorbene CDU-Sozialpolitiker Norbert Blüm hat vor Jahren im Zusammenhang mit Flüchtlingen mal gefragt, ob man die EU nicht wegen „moralischer Insolvenz“ dicht machen müsse. Hmmm? Gibt es so etwas wie „demokratische Insolvenz“? Darüber muss ich am Wochenende mal in Ruhe nachdenken.