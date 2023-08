Nur ein Wort: Wahnsinn

Peter Rossbach und was Eisenach mit Harry Kane zu tun hat.

Nur mal so ne Idee: Also wenn die Stadt Eisenach mal das Jahr 2023 die komplette Arbeit eingestellt hätte, kein Geld für Kindergärten, Schulen, Straßen, Brücken oder Turnhallen ausgegeben hätte, auf die Zahlung des ohnehin kargen Salärs an die eigenen Mitarbeiter vom Azubi bis in die Verwaltungsspitze verzichtet hätte. In diesem Falle, läge da auf dem Eisenacher Marktplatz ein Berg an nicht ausgegebenem Geld.

Und nun raten Sie mal, was man damit hätte machen können. Man hätte sich einfach den Harry Kane nach Eisenach holen können, so viel hat der FC Bayern für den Stürmer hingeblättert. Der wäre dann beim FC Eisenach bei jedem Spiel aufgelaufen, bei jedem Spiel des ThSV (Ballgefühl hat er ja) auch. Selbst die Auswärtsspiele wären allesamt binnen Minuten ausverkauft. Allein der Trikotverkauf würde Millionen in die Kassen spülen.

Unter der Woche gibt es öffentliche Autogrammstunden im Ratssaal (pro Autogramm 5 Euro), öffentliche Trainingseinheiten in der Katzenaue (Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3). Und ein Sponsor würde (unter Zuhilfenahme einer Spende von 10 Millionen Euro an die Stadt) dafür sorgen, dass die Halle im O1 dann „Harry-Kane-Arena“ heißt.

Sie meinen, dass der Rossbach jetzt komplett abgedreht ist? Kann schon sein. Ich bin Fußballfan und werde jede Woche die Sportschau gucken. Ich gönne Kane jeden Euro, grandioser Fußballer. Und der FC Bayern wird auch ohne mein Daumendrücken ohnehin wieder deutscher Meister.

Aber wenn man sich das eben mal vorstellt, dass da für den „Kauf“ eines zugegebenermaßen großartigen Fußballspielers so viel Geld ausgegeben wird, wie eine kleine Stadt zur Verfügung hat, um das Leben in der genannten Stadt für ein Jahr aufrechtzuerhalten, fällt einem doch nur ein Wort ein: Wahnsinn.