Nur noch zwei Türchen sind zu öffnen

Heute öffnet sich das vorletzte Türchen der Lebendigen Adventskalender, ob in Unterellen, in Ruhla, Marksuhl, Gerstungen, Creuzburg, Scherbda oder anderswo. Morgen ist das Krippenspiel oder die Heilige Abend-Mette häufig Inhalt der 24. Tür.

Hinter den Initiatoren wie Beteiligten, liegen ereignisreiche Wochen mit zig Aktionen, mal besinnlich, mal turbulent. Unter dem Strich zählen für alle die gemeinsame Zeit, der Gemeinschaftssinn, das friedliche Miteinander. Die Zeit und die Aktionen im lebendigen Adventskalender lindert manchen Riss in der Gesellschaft.

In Ruhla gehörte ein Konzert des Lauchaer Sängerkranzes in der Trinitatiskirche, eines der besten Vokalensemble der Region, zu den attraktiven Dingen hinter einem der letzten Türchen. Der Sängerkranz zeigte sich bei diesem Gastspiel mit allen neun Sängern und von seiner besten Seite.

Es mussten aber beileibe nicht immer große Veranstaltungen sein, die sich hinter Adventstürchen verbargen. Oft waren es kleine, aber feine Initiativen, die Menschen zusammen und ins Gespräch kommen ließen. Oft war Musik im Spiel, kreative Dinge, Geschichte, Kunst und Kultur auf ganz lokaler Ebene. Auch Menschen, die sonst eher im Verborgenen agieren, brachten sich mit ihrem Tun, ihrem Hobby, kulinarischen Angeboten und Gastfreundschaft in die Vorweihnachtszeit ein. In Marksuhl geschah dies nach dem Motto „Freiwillige vor“ vorrangig in privaten Häusern und Wohnungen, in Unterellen einzig an öffentlichen Plätzen, in Gerstungen gar nur an einem Ort.

Die Blutspende gehörte in Unterellen dazu wie die Seniorenweihnachtsfeier, der Dorfrundgang auf historischer Spuren oder der turbulente Weihnachtsmarkt mit üppigem Programm. Hier und da war es die Einkehr in die gute Stube, wo Gäste mit Kulinarischem, Musik und Geschichten beglückt wurden. Menschen öffneten ihren Türen und stellten etwa ihr Hobby vor, so wie der Mittelalter-Spezialist Olaf Archut in Ruhla. In Gerstungen lag die Organisation in den Händen des Kulturvereins und dessen Laden im Ortskern, wo es als Premiere jeden Tag ein Angebot gab, entweder zum Mitmachen wie Workshops oder nur zum ansehen oder zuhören. Hobby-Künstler verschiedener Couleur gestalteten die Schaufenster des „Ladens“ mit ihren Mitteln, von der Malerei bis zur Fotografie oder Handwerkskunst. Anderswo waren es verschiedene Vereine und Gruppen, die sich an 23 Tagen vor Heiligabend etwas einfallen ließen, um Mitmenschen eine Freude zu machen.

In Gerstungen war Sabine Quaas dabei die Zeremonienmeisterin, die beim gesamten Adventskalender Regie führte. Ähnliches vollbrachte Silke Siegmund in Unterellen. Dort geht der Kalender mittlerweile sogar über die Adventszeit hinaus. Der lebendige Adventskalender führt Christen und Atheisten vorurteilsfrei zusammen, spannt sie für das große Ganze ein.

Kirchgemeinden waren und sind bei der Initiative freilich nicht wegzudenken. Sie haben einen guten Anteil am Kalender. Die Probe des Kinderchores der Kirchgemeinde wurde prompt öffentlich und damit zum gemeinsamen Singen vieler. Alle Mitgestalter sind sich einig: geteilte Freude ist doppelte Freude.