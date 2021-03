Johannes Franke, Axel Brucker und Silvio Beese (von links) fischen in der Hörsel per Elektrofangmethode. Das sind vorbereitende Arbeiten für den Abriss der alten Steinbogenbrücke über der Hörsel.

Nur wenige Fische in der Hörsel in Eisenach

Eisenach. Fachleute wollten Tiere vor Brückenabriss in Sicherheit bringen. Doch die Zahl bleibt überschaubar.

Es waren deutlich mehr Fische zu erwarten, sagt Silvio Beese vom Institut für Gewässerökologie und Fischereibiologie Jena. Er ist gleichzeitig Mitglied im Angelsportverein Eisenach Brauertal und hat am Montag mit Johannes Franke und Axel Brucker vom Institut einen Abschnitt der Hörsel mittels Elektrofangmethode abgefischt. Es handelt sich um den Bereich an der alten Steinbogenbrücke in der Nähe des Automobilbaumuseums.