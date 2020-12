Das Geistliche Wort von Pastor Volker Dust: O du Fröhliche

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören die verschiedensten Lieder. Sie erzählen oft nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern haben auch jeweils ihre ganz eigene Entstehungsgeschichte. Wenn wir uns den Text von: „O du Fröhliche“ anschauen, dann sprudelt der Text geradezu von positiven Begriffen und Aussagen. Man könnte denken, da schäumt gerade einer über vor Jubel und Glück! Schauen wir doch einmal was das für ein Mensch war, dieser Johannes Daniel Falk (1768 - 1826), der dieses Lied ursprünglich geschrieben hat. Im Advent, in Weimar (1816), bereiten sich viele auf das Weihnachtsfest vor. Aber dem Ehepaar Falk wird es schwergefallen sein, alles für das Weihnachtsfest herzurichten. Wahrscheinlich wären sie am liebsten still zum Friedhof gegangen, wo 4 ihrer 7 Kinder begraben lagen. Innerhalb weniger Wochen waren sie einer Typhusseuche zum Opfer gefallen. Doch zu Hause warteten drei weitere Kinder, und eine Schar von Weisen, denen sie eine Heimat gaben in ihrem „Rettungshaus“. Es galt diesen Kindern eine neue Heimat zu geben, das hatten sie erkannt. So nahte sich Weihnachten.

Vater Falk, wie er auch genannt wurde, saß in seinem Zimmer, der Mann, dem vier seiner eigenen Kindern genommen wurden und schrieb ein eigenes Lied, für die Kinder, die ihm anvertraut waren. Er, der selber so viel Leid erfahren hatte, faste die wunderbare, froh machende Botschaft der Weihnachtsgeschichte in folgende Worte: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich oh Christenheit. Dieses Lied ist nicht einfach so salopp geschrieben worden, nicht in eine Glückssträhne hinein und doch ist es ein fröhlicher Text. Es ist fröhlich geschrieben, aber die Melodie? Da hat man den Eindruck, das passt gar nicht so richtig. Eine so getragene Melodie, zu einem so fröhlichen Text. Ich glaube, dass Johannes Falk genau zwischen diesen zwei Welten stand, zwischen Hoffnung und Trauer. Bei allem Leid, das der Mensch erfährt, gibt es Hoffnung. Diese christliche Hoffnung reicht über das Leben hinaus. Christliche Hoffnung ist mehr als eine wage Annahme. Diese Hoffnung wird Wirklichkeit an Weihnachten. Gott wurde Mensch, lange vor seinem Kommen bereits angekündigt. Er kam nicht in einem Palast zur Welt, wo ihn die Sterndeuter suchten. Jesus wurde im Elend dieser Welt geboren, im Stall, in einer Futterkrippe, von einem Mädchen. Das Land war besetzt von den Römern, kurz darauf mussten sie fliehen nach Ägypten. Jesus ist gekommen, nicht um das Leid von uns zu nehmen, aber er ist gekommen, um uns zu helfen. Er ist die Hoffnung, die wir haben, das es besser wird. Wer das erlebt, in seinem Leid, der wird mit einstimmen in diesem Weihnachtslied: O du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich oh Christenheit. Ich wünsche Ihnen allen eine gesunde und vor allem gesegnete Weihnachten.

