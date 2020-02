Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberbürgermeisterin Wolf: „Das ist ein doppelter Tabubruch“

„Mir ist übel. Ich bin entsetzt.“ Solche und ähnliche Sätze fielen am Mittwoch nach der Wahl des FDP-Mannes Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten in der Region massenhaft, ob auf der Straße oder in sozialen Netzwerken. Aus den Lagern von AfD und FDP hingegen gab es Beifall und ein Hoch auf die Demokratie.

Auf dem Eisenacher Markt versammelten sich am späten Nachmittag Menschen spontan zu einer Protestkundgebung. Nach dem überraschenden Ausgang der Wahl im Landtag meldete sich am Abend auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zu Wort. „Ich bin geschockt. Es ist ein doppelter Tabubruch. Die Allianz der Wahlverlierer mit Bernd Höckes AfD war unvorstellbar“, erklärte Wolf.

Man habe nun einen Ministerpräsidenten ohne Rückhalt aus der Bürgerschaft. Kemmerich ‎habe, betonte die OB, im Wahlkampf nicht als Ministerpräsident kandidiert. „Der Tabubruch ist ein gefährliches Spiel mit Rechtsaußen. Politischer Anstand ‎wird machtpolitischen Spielchen geopfert.“

Für den Eisenacher Landtagsabgeordneten und CDU-Generalsekretär Raymond Walk ist die Wahl ein positives Ergebnis. Er mutmaßte im Gespräch mit unserer Zeitung bereits zu einer Regierungsbeteiligung seiner Fraktion: „Gefragt ist zunächst der Ministerpräsident, der uns Gespräche dazu anbieten muss.“ Bedingung sei allerdings, so Walk, dass eine Regierungsbeteiligung unter Ausschluss der AfD stattfinde. Auch Parteikollege Markus Malsch äußerte sich positiv. Gar nicht positiv wird das Wahlergebnis von den Landtagsabgeordneten der Linken gesehen. Die Eisenacher Abgeordnete Kati Engel mahnte an, dass 1924 bereits ein ähnlicher „Tabubruch“ stattgefunden habe. „Es wird mit der Unterstützung der Faschisten, also der AfD eine Regierung etabliert“, so Engel. Auch Anja Müller (Linke) sprach so wörtlich von einem „Pakt mit den Faschisten“, was Parteifreund Sascha Bilay bestätigte.

Am Rande der Spontandemo vor dem Thüringer Landtag sprach Bilay von einem „moralischen und kulturellen Skandal“. Eisenachs Grünen-Fraktionsvorsitzender Jo West ist ebenso geplättet. Er rechnet mit Neuwahlen im Sommer.