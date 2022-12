Öffentliche Toilette schwer beschädigt

In der Grimmelgasse in Eisenach haben Unbekannte mehrfach randaliert.

Eisenach. In einer Eisenacher Toilette randalierten Unbekannte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die öffentliche Toilette in der Grimmelgasse wurde wiederholt in der Vergangenheit beschädigt, zuletzt erneut wohl am vergangenen Wochenende. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, wurden am Montag neue schwere Schäden entdeckt, sodass die öffentliche Toilette nun geschlossen wird.

Beschädigt wurde unter anderem eine Stützhalterung im barrierefreien WC. Außerdem wurden ein Wickeltisch aus der Wand herausgerissen und Frostschutzwächter entwendet. Weiter wurden deren Halterung gestohlen, Hygienebehälter abgetrennt und ebenfalls entwendet sowie die Damentoilette verstopft. Die Beseitigung der Schäden werde einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es dazu aus dem Rathaus. Die Stadt hat Strafanzeige bei der Polizei gegen Unbekannt gestellt.