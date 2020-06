Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offene Führung durch Point Alpha

Am Sonntag (14. Juni) bietet die Point Alpha Stiftung eine offene Führung durch die Gedenkstätte an. Besucher können an der zweistündigen Museumsführung eines Gästebegleiters teilnehmen. Inhaltlich wird ein Überblick über die verschiedenen Themen der Gedenkstätte geboten. Dazu zählt der Kalte Krieg, die deutsche Teilung, das Grenzregime der DDR und die Stationierung der US-Streitkräfte in der Bundesrepublik sowie an der innerdeutschen Grenze.

