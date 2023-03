Offene Gärten im Wartburgkreis: Es werden noch Teilnehmer gesucht

In ganz Thüringen beteiligen sich Gartenbesitzer an der Aktion „Offene Gärten“. Im Wartburgkreis findet sie am 21. Mai statt.

Eisenach. Menschen, die an einem Sonntag Ende Mai ihre privaten Gärten zur Besichtigung öffnen, können sich für eine Teilnahme melden.

Begeisterte Gartenfreunde schauen gern über den Zaun in anderer Leute Gärten. Am Sonntag, 21. Mai, besteht diese Möglichkeit beim Tag der offenen Gärten in Eisenach und Wartburgkreis. Von 10 bis 17 Uhr können verschiedene Privatgärten besucht werden. Die Reise beginnt immer an noch festzulegenden Eingangsgärten. Die organisierten Entdeckertouren durch sonst unzugängliche Gärten gehen auf eine Idee zurück, die im vergangenen Jahrhundert in England geboren wurde.

Wer an diesem Tag sein Gartenreich auch für Besucher öffnen möchte, der kann sich beim Garten- und Landschaftsarchitekturbüro von Thomas Herrmann in Eisenach bewerben. Kontakt über Telefon: 03691/ 299 70 oder per E-Mail an: office@la-herrmann.de.