Marksuhl. Töpferin Franka Bronisch öffnet am 14. und 15. März ihre Werkstatt am Mölmeshof bei Marksuhl. Sie lädt Besucher ein, sich auszuprobieren.

Offene Töpferei am Mölmeshof

Offene Töpferei am Mölmeshof

Töpferinnen und Töpfer laden am Wochenende 14. und 15. März ein, das vielseitige Handwerk kennenzulernen, sich auszuprobieren und gesellige Stunden zu erleben. Fast 600 Töpfereien in allen Bundesländern sind geöffnet.

Dazu gehört die Töpferei von Franka Bronisch auf dem Mölmeshof bei Marksuhl. Zu erreichen ist diese über die Ortsverbindungsstraße, die an der Landesstraße zwischen Marksuhl und Wünschensuhl abzweigt. Geöffnet ist am 14. und 15. März jeweils von 10 bis 18 Uhr. Zum Angebot gehören: Schaudrehen, Riesenkerzen ziehen, Stockbrot am Lagerfeuer backen, heiße Suppe, Kaffee und Kuchen sowie Keramikverkauf.

Franka Bronisch fertigt Geschirr für den täglichen Gebrauch, bauchige Kannen, handfeste Krüge, große Töpfe für Kartoffeln oder Zwiebeln. Beliebt sind auch ihre Vogelhäuser.