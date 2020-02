Offene Türen im Berufsschulzentrum

Der Tag der offenen Tür am Sonnabend war willkommener Anlass, die offizielle Urkunde für den neuen Namen zu übergeben. Das Staatliche Berufsschulzentrum mit seinen Standorten Palmental, Nordplatz und Siebenborn heißt jetzt nicht mehr nach dem Vater der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, sondern Heinrich Ehrhardt. Der Erfinder und Unternehmer hat die Eisenacher Fahrzeugfabrik 1896 gegründet. Für ihn sind 128 Patente registriert.

Heinrich Ehrhardt spieltin Liga mit Daimler und Benz

Kevin Martens lernt Zerspanungsmechaniker in der Schäfer GmbH in Unterellen. Foto: Birgit Schellbach

„Das passt sehr gut zu uns“, betonte Schulleiter Gunnar Pfeil und hob hervor, wie wichtig für eine Berufsschule die regionale Verbundenheit ist. In einer Seminararbeit haben sich Schüler mit dem Leben und Wirken von Heinrich Ehrhardt befasst und Schautafeln gestaltet. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) staunte vor allem darüber, dass Heinrich Ehrhardt (1840 bis 1928) Vollwaise war und trotzdem so eine Karriere hingelegt hat. Neben Gottlieb Daimler und Carl Benz gehört er zu den Pionieren der Automobilproduktion in Deutschland.

Gunnar Pfeil äußerte die Hoffnung, dass man tatsächlich auch mal zum Heinrich-Ehrhardt-Platz ziehen werde. Dort steht das Industriedenkmal O1, das sowohl Teile der Berufsschule als auch eine Sporthalle aufnehmen soll. Allerdings mehrten sich zuletzt die Fragezeichen wegen fehlender Finanzierung. Wolf betonte, dass sie für das Vorhaben „kämpfe“.

Änderungen in denPflegeberufen

Auch heute noch werden Berufe für die Automobil- und Zulieferindustrie ausgebildet. Dazu gehören Mechatroniker, Elektroniker, Industrie- oder Zerspanungsmechaniker. Die Landesfachklasse Lackierer – es ist die einzige in Thüringen – wird am Siebenborn ausgebildet. Zu den gewerblich-technischen kommen kaufmännische Berufe dazu.

Die Lehrer Holger Merten und Andrea Deitersen zeigen Jessica Suarez, Sarah Schack und Sabrina Kaufmann (von links) das Messen des Blutdrucks eines Patienten im Pflegebett. Foto: Birgit Schellbach

Während am Nordplatz der Bereich Gesundheit und Soziales – die ehemalige medizinische Fachschule – ansässig ist. Dort ist neu, dass nicht mehr zwischen Alten- und Krankenpflege unterschieden wird. Ab 1. September werden Pflegefachkräfte ausgebildet, die sowohl in der ambulanten als auch stationären, akuten oder Langzeitpflege tätig sein können. Zudem sollen die Zugangsvoraussetzungen für die Erzieherausbildung erleichtert werden.

Es gab also am Sonnabend viel zu erläutern. Besonders groß war das Interesse am Beruflichen Gymnasium. „Nur wenige wissen, dass man mit dem bei uns erworbenen Abitur auch Medizin studieren kann“, so Gunnar Pfeil und hob hervor, dass ab dem neuen Schuljahr eine Lateinlehrerin beginnt. Dann werden Englisch, Französisch, Russisch und Latein angeboten.

Unternehmen warenmit von der Partie

Neu beim Tag der offenen Tür war, dass sich Unternehmen und Bildungseinrichtungen sowie die Agentur für Arbeit vorgestellt haben. Ray Jakob, Geschäftsführer der Schäfer GmbH in Unterellen, hoffte auf diese Weise, junge Leute für einen Ausbildung zu gewinnen: „Wir haben das Problem, dass wir etwas abseits liegen“. Aber 1992 sei das Gewerbegebiet in Unterellen eines der ersten gewesen, in dem man sich habe ansiedeln können. Der Werkzeug- und Sondermaschinenbauer hat heute 34 Mitarbeiter.

Das Unternehmen Rebo Lighting (ehemals FER) im Eisenacher Ortsteil Stockhausen liegt zwar zentraler, aber dennoch werden auch dort dringend technische Auszubildende gesucht. Alicia Montag und Andrea Volkenand informierten über eine neues Angebot, den Maschinenführer. Die Lehre dauert nur zwei Jahre, Voraussetzung ist der Hauptschulabschluss. Wer will, kann ein weiteres Jahr zum Mechatroniker oder Werkzeugmechaniker anschließen.

Opel Eisenach sucht15 Auszubildende

Opel Eisenach will mit Beginn des neuen Lehrjahrs wieder 15 junge Leute ausbilden. „Das ist ein gutes Signal“, kommentierte die Oberbürgermeisterin. Neu ist laut Ausbildungskoordinatorin Antje Grun die Fachkraft für Lagerlogistik. Außerdem werden Bewerber für den Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker gesucht.