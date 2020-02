Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offline – Langeweile oder Kreativität?

Was aus nicht ganz so guten Schulnoten und einem daraus resultierendem Handy-Verbot so alles werden kann: Manchmal sogar eine Ausstellung in der Predigerkirche. Das Kunst- und Gesellschafts-projekt „Offline@offen für anderes“ des Thüringer Museums nimmt nun richtig Fahrt auf. Im „Offline-Epizentrum“ Predigerkirche eröffnete im „Studio“ die Ausstellung mit Bildern von Mika und Marlin aus Jena.

Die beiden Brüder, heute 15 und 17 Jahre alt, sind es, die von ihrer Mutter dereinst mit einem Handy-Verbot gestresst wurden. Allerdings wich bei ihnen die daraus resultierende Langeweile der Kreativität. Im Keller des Elternhauses stießen sie auf Farbe und Leinwand und legten künstlerisch los. Ein Teil dieser Bilder ist nun exemplarisch in der Predigerkirche zu sehen. Über eine Geburtstagsfeier gelangte nämlich diese Geschichte zu Christina Arnold vom Eisenacher Thüringer Museum, die gemeinsam mit Museumskollegen, dem Förderverein des Museums das Ganzjahresprojekt „Offline“ entwickelte. Die Idee ist, zu erkunden, was passiert, wenn Schüler einmal tatsächlich die Handys ausmachen und für eine bestimmten längeren Zeitraum offline sind, fördert das Langeweile oder setzt es Kreativität frei? „Wir laden die Schulen ein, sich in Klassen, Arbeitsgemeinschaften oder Kursen mit diesem Thema auseinander zu setzen“, so Arnold beim Startschuss für das Projekt. Alle Formen derUmsetzung sind möglich Diese Auseinandersetzung soll, so die Hoffnung der Macherinnen und Macher des Projektes, in künstlerischer Kreativität münden. Dabei ist so ziemlich alles erlaubt: Texte, Gemälde, Collagen, Lesungen, Dokumentationen, theatrale Auseinandersetzung, Umfragen und mehr. Bis 20. April sollen die Projektideen im Thüringer Museum eingereicht werden. Bei der Vorbereitung, Umsetzung und Präsentation muss nicht auf Online-Möglichkeiten verzichtet werden. Wertung und Wichtung des Offline-Themas bleibt den Projektteilnehmern überlassen. Von Mai bis Dezember sollen die entstandenen Beiträge in der Predigerkirche sowie jetzt die Werke von Mika und Marlin aus- und vorgestellt werden. Auch im Wartburgradio besteht die Möglichkeit, die Projektideen vorzustellen und audiovisuell zu entwickeln. Für Museumschefin Annika Johannsen und Fördervereinschef Hartmut Sommer ist „offline“ ein überaus spannendes Projekt, das aber zugleich auch die Möglichkeit bietet, das Museum, im Besonderen die Ausstellungen der Predigerkirche in den Fokus der Öffentlichkeit zu lenken und gleichsam neue Besucherschichten für das Museum zu gewinnen. Die Schulband des Martin-Luther-Gymnasiums (Till, Alea, Clara und Johanna) spielte zum Offline-Projektstart des Thüringer Museums. Foto: Peter Rossbach Dazu dienen auch die zum Projekt gehörenden museumspädagogischen Angebote in allen Häusern des Museums. Johannsen: „Wir zeigen damit, dass Museum nicht verstaubt und langweilig ist, sondern modern und offen, eben auch offen für anderes.“ Begleitet wurde dieser Projekt-Startschuss von der Band des Martin-Luther-Gymnasiums. Gefördert wird das Projekt durch die Wartburg-Sparkasse. Die Ausstellung von Mika und Marlin ist noch bis 20. April in der Predigerkirche im Kabinettraum zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen. Projektideen für „Offline@offen für anderes“ können bis 20. April im Thüringer Museum per Mail unter reutervilla@web.de eingereicht werden, Anfragen unter Tel.: 03691/74 32 93. Dort können auch die Einzelheiten zu den museumspädagogischen Angeboten erfragt und reserviert werden.