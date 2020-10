Aus nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschüssen oder Parlamenten dürfen Beteiligte nicht plaudern, nicht offiziell jedenfalls. Angelegenheiten, die mit Persönlichkeitsrechten oder Grundstücksangelegenheiten verbunden sind, werden in der Regel hinter verschlossenen Türen behandelt. Wenn ein Ausschussmitglied die Tagesordnung nur oberflächlich liest und eine Frage zum Bauvorhaben der Wartburg-Sparkasse stellt, das allerdings nichtöffentlich besprochen werden soll, werden Zuhörer hellhörig. Was baut denn die Wartburg-Sparkasse in Eisenach? Etwa eine neue Filiale oder gar eine Sporthalle?

In diesem Fall verhält es sich etwas anders. Weil sich mit Geld derzeit kein Geld verdienen lässt, man für viel verwaltetes Geld sogar Geld bezahlen muss, sucht auch die Wartburg-Sparkasse Wege, wo sie Geld verdienen kann: sie baut Gebäude. Denn Miete oder der Weiterverkauf bringen Rendite. Das tut die Wartburg-Sparkasse in Eisenach ebenso wie in Leipzig, hieß es auf Anfrage von der Kommandobrücke – wenn auch etwas zögerlich, weil der rechtliche Grat dafür nämlich schmal ist. Die Wartburg-Sparkasse tritt mittlerweile auch als Bauherr und nicht nur als Baufinanzierer auf. Denn: ohne Moos, nix los, wissen auch die Banker.