Opel überschlägt sich - Einbrecher werden gestört - Schlägerei

Eisenach. Das sind die Meldungen der Polizei aus Eisenach.

Ein 21-Jähriger Opel-Fahrer ist Freitagnachmittag nach einer Doppelkurve der Dürrerhofer Allee auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Anschließend kam er nach Angaben der Polizei vom Samstag nach links von der Fahrbahn ab.

Im Straßengraben überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und seine 19- und 21-jährigen Mitfahrer konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schlägerei in Eisenach

Eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen hat sich Freitagabend gegen 19 Uhr am Johannisplatz in Eisenach ereignet. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte seien die Personen zu Fuß geflüchtet, überwiegend über die Schmelzerstraße in Richtung Markt, teilt die Polizei mit.

Zum Tatablauf und den Tathintergründen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0065811/2023 bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261124) zu melden.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Emilienstraße in Eisenach haben zwei Unbekannte am Freitag gegen 20.10 Uhr versucht, über ein Fenster in ein Mehrfamillienhaus einzubrechen. Da sie bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wartburgallee. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Die Männer waren zwischen 180 und 185 cm groß

Sie waren mit grauen Kapuzenpullovern bekleidet

Ein Mann trug eine schwarze Jogginghose

Hinweise zu den Tätern und deren Fluchtweg nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261124) unter der Bezugsnummer 0065720/2023 entgegen.

Zwei volltrunkene Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Zwei alkoholisierte Radfahrer sind am frühen Samstagmorgen in Eisenach aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 42-Jähriger gegen 1.45 Uhr mit einem Atemalkoholwert von 1,7 Promille in der Julius-Lippold-Straße gestoppt.

Etwa zwei Stunden später ergab der Alkoholtest eines 29-Jährigen in der Bahnhofstraße einen Wert von 1,8 Promille. Beiden Radfahrern wurde eine Blutprobe zur Beweisführung im Strafverfahren entnommen. Anschließend konnten sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

