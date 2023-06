Open Air auf dem Friedenstein in Gotha

Gotha. Eröffnung in Gotha mit dem Sinfoniekonzert „Geheimnisse des Meeres“.

Das diesjährige Friedenstein-Open-Air der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach beginnt am Donnerstag, dem 22. Juni mit einem Sinfoniekonzert. Um 20 Uhr erklingen im Schlosshof von Schloss Friedenstein die „Geheimnisse des Meeres“.

Die Thüringen-Philharmonie macht mit der Harfenvirtuosin Marie-Pierre Langlamet, der Soloharfenistin der Berliner Philharmoniker, das Meer hörbar. Gespielt werden Werke von Benjamin Britten, Reinhold Glière, Maurice Ravel, Frank Bridge und Claude Debussy. Die musikalische Leitung hat Chefdirigent Markus Huber. Sandmalerin Katrin Weißensee visualisiert mit ihrer Kunst die Musik.

„Wir freuen uns, das Friedenstein-Open-Air diesmal mit einem großen sinfonischen Konzert zu eröffnen. Es ist gleichzeitig das Abschlusskonzert unserer regulären Spielzeit als auch der offizielle Start in die Sommersaison. Damit laden wir einerseits unsere Abonnenten sowie alle Freunde des opulenten sinfonischen Klanges in die einmalige Szenerie des Schlosshofes auf dem Friedenstein ein, um an einem hoffentlich lauen Sommerabend den Geist zu öffnen, sich inspirieren zu lassen und Kraft zu schöpfen“, wünscht sich Intendantin Michaela Barchevitch.