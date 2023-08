Open-Air-Party im Eisenacher Aquaplex

Eisenach. Letzte Veranstaltung der Reihe „Summer in the City“ am 2. September in Eisenach.

Die Sommersaison neigt sich dem Ende zu, doch bevor der Herbst Einzug hält, laden das Team vom Aquaplex-Schwimmbad und die Veranstalter von Spitz Events zu einem finalen Open-Air-Event am Samstag, den 2. September ein.

„Die idyllische Kulisse des Freibades bietet den perfekten Rahmen, um den Sommer gebührend zu verabschieden“, meint Manuel Tippach von Spitz Events. „Unter dem Motto ,Summer in the City’ erwartet die Besucher eine vielfältige Palette musikalischer Genres und leckere Drinks, die für jeden Geschmack etwas bereithält.“ Für die kulinarische Versorgung sorgt an dem Abend das Team vom Schwimmbad-Kiosk.

„Unsere Open-Air-Reihe ,Summer in the City’ ist in der Region bereits eine feste Größe und dieses letzte Event der Saison wird keine Ausnahme sein. Es ist die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten das Ende des Sommers zu feiern und gleichzeitig zu den größten Hits der letzten Jahre abzutanzen“, sagt Tippach.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und geht wie alle Open Air‘s der Stadt bis 1 Uhr. Tickets zu 10 Euro sind bis zum 1. September im „Dejavù“ in der Alexanderstraße 28 in Eisenach erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.