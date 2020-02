Organspende am Klinikum in Eisenach ist sehr selten

Die bisher letzte Organspende am St. Georg Klinikum gab es 2017. Es ist und bleibt ein seltenes Ereignis nicht nur an diesem Haus, sondern in ganz Thüringen, selbst in Deutschland, wo statistisch elf Organspender auf eine Million Einwohner kommen. In Spanien, weiß der ärztliche Direktor Professor Heiko Wunderlich, sind es 47. Er ist Experte auf diesem Gebiet, hat vor seinem Amtsantritt in Eisenach das universitäre Transplantationszentrum in Jena geleitet.

Die aktuelle Entscheidung des Bundestages zur Regelung der Organspende durch freiwillige Entscheidung und nicht mit der sogenannten Widerspruchsregel der Bürger wie sie zum Beispiel in der DDR gehandhabt wurde, hat das Thema Organspende wieder ins Licht gerückt. Im St. Georg-Klinikum gab es dazu gerade eine Weiterbildungsveranstaltung unter Leitung des ärztlichen Direktors. Der Begriff Hirntod ist verpönt Sobald ein Krankenhaus eine Intensivstation vorhält, ist es ein Haus für potenzielle Organspende. Käme es zu so einem Fall, der Hirntod vorausgesetzt, startet ein Ablaufplan nach klaren Regeln. Der leitenden Oberarzt Dr. Rolf Hauschild ist am St. Georg-Klinikum zugleich der transplantationsbeauftragte Arzt, den Krankenhäuser vorhalten müssen. Weil der Begriff Hirntod verpönt ist, sprechen Mediziner übrigens vom „irreversiblen Funktionsausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm“. Es gibt eine Vielzahl von Ausschlusskriterien, ob ein Organ als Spenderorgan taugt oder nicht. Das Thema Organspende ist hoch komplex. Für Heiko Wunderlich ist die Aufklärung der Bevölkerung auch deshalb wichtig und unerlässlich. Nur wenn Befürchtungen ausgeräumt sind, könne mehr Organspender gewinnen. „Kein Mensch wird früher von den lebenserhaltenden Geräten abgeschaltet nur weil er Organspender ist“, widerspricht Wunderlich landläufigen Annahmen. Vor jeder Operation werden die Patienten auch im St. Georg Klinikum über mögliche Risiken aufgeklärt, bei großen, mehrstündigen OP’s werden dabei auch mögliche Todesursachen thematisiert. Die Organspende ist dagegen kein Thema. Das muss alles vorher geklärt sein, etwa wie im Fall der Vollmacht für einen Patienten. Eine Patientenverfügung, sagt der ärztliche Leiter, zielt immer auf eine bestimmte Situation ab, die dann häufig aber so nicht eintritt. Professor Wunderlich findet daher eine Vorsorgevollmacht besser. Und er empfiehlt, sich als Organspender registrieren zu lassen. Ärzte des St. Georg Klinikum treten im Krankenhaus aber nicht automatisch an, um Menschen davon zu überzeugen und Quote zu bringen. Da müssten unter dem Aspekt der Freiwilligkeit andere Mechanismen greifen. Am St. Georg -Klinikum wird kein Patient „entdeckelt“ Dass die Mediziner am St. Georg Klinikum äußerst selten in die Situation einer möglichen Organspende kommen liegt auch daran, dass potenzielle Organspender in neurologischer Behandlung im Ernstfall in Kliniken geflogen werden, die eine Neurochirurgie vorhalten, etwa nach Jena, Bad Berka oder Meiningen. Erst dort werden solche Patienten dann zu Organspendern. In Eisenach wird ja niemand „entdeckelt“ wie Professor Wunderlich das Öffnen des Kopfes beschreibt. Käme es am St. Georg Klinikum zu einer Organspende, kämen nach dem betätigten Hirntot Mitarbeiter der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) von der Außenstelle Jena zur Begutachtung. Dann wird geklärt: Was kann gespendet werden? Komme ein Verstorbener eine Organspende in Frage, dann wird Eurotransplant eingeschaltet. Die Stiftung Eurotransplant ist als Service-Organisation verantwortlich für die Zuteilung von Spenderorganen in acht europäischen Ländern. Leber, Bauchspeicheldrüse und Nieren werden immer von Ärzten regional vor Ort entnommen. Für Herz und Lunge zeichnen Ärzte der Krankenhäuser der Abnehmer verantwortlich. Der Zeitfaktor der Transplantation liegt zwischen fünf und 36 Stunden. Die Zahl der postmortal gespendeten Organe in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Auf eine Niere warten Patienten im Schnitt acht Jahre. Zahlreiche Menschen auf der Warteliste sterben. Lebensspenden (bei Niere oder Leber möglich) machten nur zehn Prozent aller Spenderorgane aus und können laut Wunderlich das Defizit nicht ausgleichen.