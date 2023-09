Orientalische Suppen und Köstlichkeiten auf Rädern

Der Wagen „Suppenliebe unterwegs“ hält fortan jeweils mittwochs und freitags auf dem Marktplatz in Eisenach. Neuerdings ist der Mittagsversorger in einem Wagen auf dem Markt unterwegs. Mittwochs und freitags hält der Wagen auf dem Markt. Thomas Wolf (Kleinkunstkneipe Schorschl) bietet diesen Service an. Jana Barg bietet in dem Verkaufswagen jeweils zwei Suppen sowie das Tagesgericht hungrigen Mäulern an.