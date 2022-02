Ortsteilräte treffen sich

Stregda/Stockhausen. Termine in Stockhausen und Stregda.

In zwei Ortsteilen Eisenachs kommen in der kommenden Woche die Mitglieder der jeweiligen Ortsteilräte zur nächsten Sitzung zusammen. In Stregda ist am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr Termin im Bürgerhaus am Sportplatz. Dort geht es unter anderem um den Arbeitseinsatz im Friedhofshaus zur Reparatur des Fußbodens und um den Aufstellungsort von drei Bänken.

Ebenfalls am Donnerstag, 24. Februar, tagt der Ortsteilrat Stockhausen ab 18 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Stockhausen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Debatte um die Verwendung investiver Mittel sowie Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters.